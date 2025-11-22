«Неделя на раздумье». Средства продавцов квартир предложили замораживать для безопасности: какие риски это исключит?

Фото: [ В новой квартире на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске/Медиасток.рф ]

В Государственной Думе обсудили поправки в законодательство, направленные на компенсацию утраченного жилья гражданам, ставшим жертвами мошеннических схем.

Как сообщила в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, инициатива предполагает уточнение и расширение норм закона для усиления защиты прав добросовестных покупателей и ужесточения ответственности риелторских компаний.

Ключевой момент, на который обратила внимание парламентарий, — это необходимость четких судебных разъяснений.

«Очень надеемся на Верховный суд. Что пленум ВС вынесет определение с разъяснениями по реализации решений судов, о которых на круглом столе говорили: квартира возвращается владельцу исключительно при условии возврата денег», — подчеркнула депутат.

Также эксперт анонсировала доработку механизма предоставления единовременной компенсации за утраченную недвижимость. Данная мера будет применяться к ситуациям, когда жилье приобреталось у так называемых «продавцов, находившихся под внешним влиянием». В числе дополнительных мер безопасности сделок обсуждается введение недельного периода заморозки денежных средств на счетах продавца. Параллельно ведется работа над законопроектом, регулирующим деятельность риелторов.

На перспективу, как отметила Разворотнева, прорабатывается вопрос о создании системы страхования сделок с жильем на вторичном рынке. Эта система, по аналогии с Агентством по страхованию вкладов, сможет гарантировать финансовую защиту покупателям, учитывая специфику рынка недвижимости.

