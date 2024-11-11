НеДетский форум собрал десятки юных жителей Пушкино

В Пушкино впервые прошел НеДетский форум. Спикеры рассказали гостям, с чего начать свой путь в предпринимательстве и волонтерстве. Об этом пишет ТГ-канал «Пушкиномедиа».

Ребята узнали, какие в муниципалитете есть молодежные и общественные движения. Им также объяснили, чем там можно заниматься.

Например, участвовать в организации культурно-массовых мероприятий, собирать гуманитарные грузы. Волонтеры также оказывают помощь инвалидами и пенсионерам.

Помимо этого, в рамках мероприятия школьников и студентов познакомили с основами бизнеса. Специалисты раскрыли им секреты о том, как воплотить свои идеи в жизнь.