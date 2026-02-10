Недолгий путь: как техническая неисправность прервала полет из Петербурга в Калининград

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнил экстренное возвращение в петербургский аэропорт «Пулково» сразу после вылета в Калининград. Инцидент произошел 10 февраля с рейсом U6391, который, как показывают данные сервиса Flightradar24, не покинув пределов Ленинградской области, развернулся и благополучно приземлился в точке отправления.

В пресс-службе авиакомпании пояснили, что изменение маршрута вскоре после взлета было вызвано технической необходимостью. По их словам, экипаж принял решение о возвращении для обеспечения безопасности после получения индикации о проблеме с уборкой шасси. Посадка была выполнена в штатном режиме без происшествий. В настоящее время лайнер проходит проверку инженерно-техническим составом, а пассажиры ожидают в терминале информации о времени повторного вылета в Калининград.