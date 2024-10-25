Недолго музыка играла: StarHit застукал SHAMANа за кулисами с новой возлюбленной

Российский исполнитель патриотического репертуара Ярослав Дронов (сценический псевдоним SHAMAN), судя по всему, недолго горевал после развода с бывшей супругой, с которой прожил последние годы. Как пишет StarHit, певца заметили рядом с новой пассией, коей стала певица Сойей (настоящее имя Асият Сайгидова).

В частности, репортерам издания удалось заметить влюбленную пару за кулисами во время репетиции оперы «Князь Владимир». Помимо этого, музыканты проводили время в довольно близком общении в перерывах между концертами в рамках тура SHAMAN «Победа!».

«Слухи о романе между SHAMAN и Соей ходили уже давно и теперь это подтвердилось. На съемочной площадке оперы „Князь Владимир“ артисты вели себя как влюбленные — держались близко друг к другу и нежно общались», — приводится в публикации.

Отмечается, когда Дронова прямо спросили об отношениях с Соей, он предпочел уйти от ответа, смущенно пожав плечами. Находившаяся рядом с музыкантом девушка, улыбнувшись, сказала, что они якобы уже давно знакомы.

Ранее сообщалось, что певец SHAMAN и его жена Елена Мартынова развелись после семи лет брака. Причиной расставания стал плотный график обоих супругов, который не оставил времени на нормальную личную жизнь. Таролог Аделина Панина пояснила истинные причины развода пары.