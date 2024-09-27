Таролог Панина спрогнозировала Шаману свадьбу в следующем году

Певец SHAMAN и его жена Елена Мартынова развелись после семи лет брака. Причиной расставания стал плотный график обоих супругов, который не оставил времени на нормальную личную жизнь. Таролог Аделина Панина пояснила истинные причины развода пары. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, причиной развода певца Шамана, вероятнее всего, является отсутствие внимания, близости, совместно проведенных вечеров, времени из-за повышенной занятости артиста. Складывается впечатление, что его супруга не готова следовать за ним и не нуждается в больших компаниях.

По мнению экстрасенса, никаких личных связей с женщинами у Шамана нет, несмотря на огромное число фанаток и поклонниц. Однако в этом случае могут иметь почву вопросы с отсутствием доверия как у самого певца, так и у его жены.

Она подчеркнула, что Шаман женится третий раз, и случится это где-то примерно в течение следующего года.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл, кто еще из звездных пар планирует развод.