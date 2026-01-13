Недоношенность и инфекция: официальная версия причин трагедии в Новокузнецке

В ведомстве раскрыли статистику, предшествовавшую трагедии. По их данным, с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в отделении реанимации этого роддома находилось 32 новорожденных. Состояние 17 из них медики оценивали как крайне тяжелое. Пояснялось, что 16 детей были недоношенными, в том числе с экстремально низкой массой тела, и у всех 17 была выявлена тяжелая внутриутробная инфекция. Кроме того, у одного ребенка диагностировали первичный иммунодефицит.

Эти сведения стали первой официальной попыткой объяснить причины массовой гибели детей, которая произошла в медицинском учреждении и вызвала широкий общественный резонанс. Представленные данные указывают на возможные системные проблемы с ведением сложных беременностей и выхаживанием глубоко недоношенных младенцев с серьезными врожденными патологиями в данном учреждении.