Недоношенность и инфекция: официальная версия причин трагедии в Новокузнецке
Минздрав: у детей в новокузнецком роддоме выявили внутриутробные инфекции
Минздрав Кузбасса предоставил новые данные о трагическом случае в новокузнецком роддоме. Согласно официальной информации, опубликованной «Интерфаксом», у младенцев, скончавшихся в акушерском стационаре больницы № 1 имени Курбатова, была диагностирована тяжелая внутриутробная инфекция.
В ведомстве раскрыли статистику, предшествовавшую трагедии. По их данным, с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в отделении реанимации этого роддома находилось 32 новорожденных. Состояние 17 из них медики оценивали как крайне тяжелое. Пояснялось, что 16 детей были недоношенными, в том числе с экстремально низкой массой тела, и у всех 17 была выявлена тяжелая внутриутробная инфекция. Кроме того, у одного ребенка диагностировали первичный иммунодефицит.
Эти сведения стали первой официальной попыткой объяснить причины массовой гибели детей, которая произошла в медицинском учреждении и вызвала широкий общественный резонанс. Представленные данные указывают на возможные системные проблемы с ведением сложных беременностей и выхаживанием глубоко недоношенных младенцев с серьезными врожденными патологиями в данном учреждении.