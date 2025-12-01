«Недопустимая плата». Парламентарии предлагают запретить платные парковки у многоквартирных домов

Партия «Справедливая Россия» инициировала законопроект, который может положить конец практике организации платных парковочных мест на придомовых территориях.

С соответствующей законодательной инициативой выступят руководитель фракции Сергей Миронов и его первый заместитель Дмитрий Гусев, документ уже направлен на рассмотрение в Государственную Думу.

Поправки планируется внести в федеральный закон «Об организации дорожного движения». Их суть — установить на уровне всей страны прямой запрет на коммерческое использование парковочного пространства в жилых зонах, в непосредственной близости от многоквартирных домов. На сегодняшний день решение этого вопроса отдано на откуп региональным властям, что создает неравные условия для граждан в разных субъектах РФ.

Сергей Миронов раскритиковал существующую систему, заявив, что она нарушает базовые принципы социальной справедливости и усугубляет конфликт между жителями и коммерческими операторами. По его словам, действующие правила взимания платы за парковку требуют кардинального пересмотра.

Позицию коллеги поддержал Дмитрий Гусев, подчеркнув, что дворы многоквартирных домов являются жизненным пространством людей, а не источником дохода. Он выразил мнение, что законодательство должно дать жителям прямую и однозначную защиту от практики взимания платы за возможность оставить машину у собственного подъезда.

