«Недопустимо экономить на семьях». Депутаты Госдумы разрабатывают закон об увеличении ипотечной выплаты до 550 тысяч

Как сообщил депутат Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»), планируется увеличить максимальный размер единовременной выплаты до 550 тысяч рублей и ввести новую, более гибкую формулу расчета.

Согласно предложению, семьи смогут получить компенсацию в размере 6,4% от общей суммы ипотечного займа, но не менее установленного гарантированного минимума в 550 000 рублей. Такой подход, по словам парламентария, обеспечит справедливый уровень помощи: семьи с небольшим кредитом получат твердую сумму, а те, чья ипотечная нагрузка выше, — соразмерно большую поддержку.

Инициатива разрабатывается на фоне акцента на демографической политике, который был обозначен в ходе недавней прямой линии президента России Владимира Путина. Как подчеркнул Гусев, «демография — это инвестиция в будущее. Сегодня мы заложим фундамент, от которого зависит, сколько россиян будет через десять, двадцать лет. Поэтому экономить на поддержке семей недопустимо».

Ранее сообщалось о том, что президент Путин поручил властям доработать механизм семейной ипотеки под 6%.