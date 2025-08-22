Недосып и бессонница? В Госдуме рассказали, как бороться с мешающими спать соседями

При нарушении ночного покоя следует руководствоваться региональным законодательством, которое устанавливает конкретные временные рамки и ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной думы.

Как подчеркнули в Госдуме, обычно в ночные часы запрещены громкая музыка, шумные ремонтные работы и другие действия, нарушающие тишину. Если они замечены во дворах, на стройплощадках или в соседних квартирах, то рекомендуется обратиться в полицию или к участковому. Сотрудники правоохранительных органов проведут беседу с нарушителями и при необходимости составят административный протокол.

Если шум продолжается систематически, последней инстанцией является обращение в суд. Нарушителям может грозить административная ответственность по двум статьям. Первая касается нарушений санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта (Ст. 6.4 КоАП). А вторая — нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (Ст. 6.3 КоАП).

Ранее в Подмосковье прокуратура направила в суд дело об убийстве соседа из-за замечания о громкой музыке.