Нефть в море и сирены в небе: что на самом деле происходит на курортах Краснодарского края

Текущий весенний сезон 2026 года стал серьезным испытанием для индустрии гостеприимства главного курорта страны. Снижение спроса на туры в Сочи и Абхазию достигло 20%, что эксперты связывают не только с экономическими факторами, но и с психологическим дискомфортом отдыхающих. Об этом пишет MSK1.

Громкие сирены и шум неба

Одной из главных проблем для туристов стал звуковой фон. Системы оповещения о пролетах БПЛА работают в городе крайне эффективно, однако их частый вой не позволяет гостям полноценно расслабиться. Ситуацию осложняет близость аэропорта: постоянный гул самолетов и перебои в расписании из-за введения режима «Ковер» создают атмосферу нестабильности. Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин подтвердил, что продажи туров на начало лета заметно просели именно из-за транспортных рисков и шума.

Экологические риски и звукоизоляция

К акустическому дискомфорту добавились опасения за чистоту морской воды. Атаки на инфраструктуру в соседнем Туапсе спровоцировали разлив нефтепродуктов, что вынудило власти Сочи создать специальные группы мониторинга акватории. Между тем, представители гостиничного бизнеса признают, что далеко не все отели могут обеспечить гостям обещанную тишину. По словам эксперта Дмитрия Богданова, рынку не хватает «человеческого лица» и прямой коммуникации с туристами, а многие гостиницы до сих пор не вложились в качественную шумоизоляцию номеров.

Поиск «тихих гаваней»

Чтобы спасти сезон, туроператоры начали предлагать альтернативные локации. Относительно спокойными считаются поселки Лазаревское, Дагомыс и Лоо, однако они сильно удалены от аэропорта — путь на электричке может занять около двух часов. Тем, кто ищет максимальной тишины при высоком уровне сервиса, рекомендуют Красную Поляну или приграничные районы Абхазии. Цены на размещение в этих зонах варьируются от 2,5 тысячи рублей в частном секторе до 40 тысяч в премиальных отелях, где современные стеклопакеты полностью блокируют внешние звуки.