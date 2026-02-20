Почти половина опрошенных россиянок — 44% — считают нефтегазовую отрасль наиболее перспективной сферой для знакомства с завидными холостяками. Такие данные приводит исследование сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась « Газета.Ru ».

Второе место по популярности заняли IT и телекоммуникации — этот вариант выбрали 40% участниц опроса. Банковский сектор и финансы отметили 27% респонденток.

Строительная отрасль набрала 29% голосов, сфера недвижимости — 22%, а юриспруденция — 21%. Медицина и ветеринария получили 16%. Спорт в качестве перспективной среды для поиска партнера выбрали 14% опрошенных, транспорт и логистика — 13%. Производство, агропромышленность и ритейл набрали по 9%. Культура и искусство оказались менее популярны — 5%. Другие варианты указали 16% участниц исследования.

По сравнению с прошлым годом лидеры остались прежними, однако их показатели снизились. Тогда IT и телекоммуникации выбирали 60% респонденток, нефтегазовую сферу — 57%, а банки и финансы — 37%.

Главным фактором привлекательности профессии большинство участниц исследования назвали высокий уровень дохода — этот критерий указали 63%. Возможности карьерного роста и профессионального развития важны для 38% опрошенных. Престиж и статус профессии отметили 29%.

Кроме того, 22% респонденток обращают внимание на амбициозность и целеустремленность представителей отрасли, 20% — на высокий уровень эрудиции. Преобладание мужчин в сфере считают плюсом 15% участниц, а наличие значимых личных качеств — 14%. Внешнюю привлекательность сотрудников как важный фактор отметили 9% опрошенных.

Ранее сообщалось, что британец попал в психбольницу после восьми дней без сна.