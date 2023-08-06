Нефтепровод «Дружба» экстренно отключен из-за разгерметизации в Польше

Нитка нефтепровода «Дружба» в воскресенье утром, 6 августа, были отключена для прокачки топлива. Как проинформировал польский оператор PERN, мера вынужденная и связана с внезапной разгерметизацией системы перекачки топлива.

Там также пояснили, что проблемы возникли с ниткой, что перекачивает сырье в сторону Германии. В настоящее время ведутся восстановительные работы на проблемном участке, пояснил регулятор.

«Сразу же была прекращена прокачка на повреждённой нити. Вторая нитка нефтепровода работает без изменений», — говорится в заявлении, которое цитирует ТАСС.

В компании также добавили, что автоматики PERN обнаружили разгерметизацию участка трубопровода в районе населенного пункта Ходеч накануне вечером. Каких-либо заявлений по данному инциденту с российской стороны пока не последовало.