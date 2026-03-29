«Негатив» не выжечь свечой: священник объяснил, почему молитва не очистит дом от магии

В православной традиции не существует ритуалов по «энергетической очистке» жилища, и любые попытки самостоятельно избавить дом от «негативной энергии» являются заблуждением. Об этом в беседе с ИА «Кулик» рассказал священнослужитель Евгений Подвысоцкий.

Священник пояснил, что в церковной практике единственным действием, совершаемым над домом, является чин освящения, который проводится только священником. Представления о «негативной энергии» и попытки ее устранить с помощью молитв или свечей относятся к околомагическому восприятию мира и не имеют отношения к православному учению.

Верующие, по словам батюшки, могут самостоятельно использовать святую воду и читать молитвы во время домашнего молитвенного правила. Однако освящение дома, как подчеркнул священнослужитель, — прерогатива священника. Любые же попытки «энергетического очищения» с точки зрения церкви считаются ошибочными и не соответствуют канонам.