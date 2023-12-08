Нехватка водителей автобусов в Новокузнецке составляет около 40%

В Новокузнецке остается напряженной ситуация с общественным транспортом. Об этом сообщает Vse42.ru .

Уточняется, что в городе каждый день отсутствуют в рейсах свыше 50 автобусов, прежде всего в силу недостатка водителей.

Отмечается, что транспортным предприятиям Новокузнецка необходимы около 300 водителей, то есть примерно 40%.

Добавляется, что это осложнено еще тем, что из-за недавно прошедших ледяных дождей было зафиксировано несколько дорожных аварий с автобусами, вследствие чего несколько водителей пострадали, а также были уволены за грубые нарушения правил дорожного движения.