«Неинтересно быть сварщиком»: боец СВО не успел поступить на младшего офицера

Быть солдатом — особое призвание. Несмотря на всю свою «домашность» и увлеченность компьютерами, а не спортом, Максим Григорьев из Батайска выбрал для себя профессию военного.

Его мать, Вера Григорьева, отмечает большое стремление сына стать настоящим профессионалом в военном деле. После окончания техникума у Григорьева оставалось время до армии. Он в шесть лет пошел в школу, поэтому после окончания учебного заведения решил поработать, пока ждал повестку. Максим ремонтировал сухогрузы.

Начальник, по словам матери, говорил Григорьеву: «После армии мы тебе и подъемные дадим, и квартиру ведомственную. Ты только приходи, у тебя хорошо получается, потом мы тебя пошлем учиться выше».

«Но сын отвечал: «Я пойду учиться, но на офицера. Мне неинтересно быть сварщиком, я буду служить». Он собирал документы поступать куда-то на север, в младший офицерский состав. Я ему советовала идти на прапорщика, чтобы учиться поближе к дому, но он отрезал: «Пойду в школу офицеров», — рассказала Вера корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В итоге Максим собрал почти все для поступления, и даже командир разрешил пойти учиться с условием, что Григорьев вернется в эту же часть. Но началась спецоперация, и планы на офицерское образование отошли на второй план. А уже в начале марта 2022 года Григорьев погиб.

«Максим погиб во время эвакуации. Он получил сильное ранение в ноги под Бердянском, так что не мог ходить. Его положили в БТР, а позже этот броневик подорвался на мине. Все, кто были внутри, не выжили. Сына не стало шестого марта», — констатирует мать бойца.

Ранее мы рассказывали, почему Максим Григорьев решил стать военным.