Неисполнение предписания послужило основанием для привлечения к административной ответственности

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении Закона о защите конкуренции, возбужденного на основании обращения заявителя – юридического лица в связи с использованием индивидуальным предпринимателем в своей предпринимательской деятельности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием заявителя.

В соответствии с предписанием индивидуальному предпринимателю надлежало в тридцатидневный срок со дня получения предписания прекратить нарушение Закона о защите конкуренции.

В связи с неисполнением предписания в установленный срок индивидуальному предпринимателю назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.