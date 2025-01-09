Неисполнение предписания послужило основанием для привлечения к административной ответственности

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении Закона о защите конкуренции, возбужденного на основании обращения заявителя в связи с копированием внешнего вида и интерьера кафе сети «Помпончик».

В соответствии с предписанием хозяйствующему субъекту надлежало в тридцатидневный срок со дня получения предписания прекратить нарушение Закона о защите конкуренции.

В связи с неисполнением предписания в установленный срок хозяйствующему субъекту назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.