Неиспользованную сумму маткапитала проиндексируют

С 1 февраля 2026 года неиспользованная часть средств материнского капитала будет проиндексирована на 6,8%, сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с РИА Новости .

По ее словам, если семья уже получила материнский капитал и у нее осталась неизрасходованная сумма, эта сумма подлежит индексации.

«Если вам уже выдали материнский капитал и у вас осталась некая сумма, то эта сумма индексируется. Это очень важно. Ближайшая индексация пройдет 1 февраля и составит 6,8%», — подчеркнула парламентарий.

При этом Буцкая обратила внимание, что итоговый коэффициент индексации может быть скорректирован. Причина — возможное существенное изменение уровня инфляции по итогам 2025 года.

Для удобства граждан актуальный размер неизрасходованной части материнского капитала можно проверить через портал «Госуслуги».

Кроме того, эксперт напомнила о возможности получить остатки средств маткапитала наличными — но только в том случае, если сумма не превышает ₽10 тыс. Чтобы оформить выплату, необходимо подать соответствующее заявление. Сделать это также можно через портал «Госуслуги».

