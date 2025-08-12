Неизлечимо, но безопасно: в США бродят кролики со странными наростами на голове

Местные жители сообщают о необычных изменениях у диких кроликов. Подробностями поделилась «Лента.ру» , ссылаясь на источник.

В городе Форт-Коллинс (штат Колорадо, США) местные жители заметили диких кроликов с роговидными наростами на мордах. За одним из них понаблюдали течение двух лет — и за это время образования у животного увеличились в размерах.

Специалисты Департамента парков и дикой природы Колорадо объяснили, что наросты вызваны вирусом кроличьей папилломы (Shope papillomavirus). Это заболевание встречается только у зайцеобразных и не передается другим животным или людям.

Болезнь не поддается лечению, но многие инфицированные кролики живут с ней годами.

