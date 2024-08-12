Неизвестные облили краской посольство Литвы в Москве

Неустановленные лица испачкали оба входа в диппредставительство. Также следы от краски остались на табличках посольства. Об этом стало известно в понедельник утром, 12 августа.

Посольство Литовской Республики находится в центре Москвы (Борисоглебский переулок, 10). Личность того, кто это сделал, пока что не установлена. По предварительным данным, к происшествию причастны несколько человек.

Прямо сейчас там находятся сотрудники МВД, как написало РИА Новости, поделившись кадрами с места инцидента. На снимке видно стоящее рядом ведро с краской, а также испачканные таблички. На них – отпечатки рук неизвестных. Недалеко от здания находятся стенды с фотовыставкой «Нюрнбергский процесс. Взгляд из Москвы». Судя по всему, они не пострадали.

Ранее сообщалось о том, что дубенские граффитчики самостоятельно стерли краску на изрисованных остановках.