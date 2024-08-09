В Дубне граффитчики стерли надписи на изрисованнах остановках

Юношей, испортивших краской остановочные павильоны, нашли. С ними провели беседы, после чего они самостоятельно стерли свои рисунки.

Действия «уличных художников» попали на камеру одного из жителей Дубны. Он заметил юношей ночью и сделал им несколько замечаний. Граффитчики уехали, но не далеко — свои творческие порывы они решили проявить уже на другой остановке.

По словам мужчины, он быстро среагировал на происходящее и «поругал их». Свой поступок Егор Ступин объяснил неравнодушием к городскому имуществу. Ему неприятно, когда люди портят то, что делается для общего блага.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

Местная администрация получила видео, на котором отчетливо видно происходящее. Затем оно отправилось к правоохранительным органам. Старший участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по г.о. Дубна заявил, что причастные лица были обнаружены в кратчайшие сроки.

Также Павел Коровин подчеркнул, что граффитчики самостоятельно стерли все надписи с павильонов после профилактических бесед. Всего изрисованными оказались примерно 10 остановок. Ранее в СБУ «ЖКУ» заявили, что различные надписи появляются на них практически каждый день. Юноши пообещали впередь не совершать подобных поступков.