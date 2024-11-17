Неизвестные в масках атаковали коктейлями Молотова полицейских в Стамбуле

Как сообщает Anadolu, все произошло в ночь на воскресенье, 17 ноября, на глазах у десятков очевидцев в стамбульском районе Багджылар.

Внезапно появились несколько неизвестных в масках, которые швырнули коктейли Молотова в полицейских. На бутылках с зажигательной смесью они не остановились, и в стражей порядка полетели также самодельные гранаты.

Турецкие власти сообщили, что по предварительным данным, за нападением на правоохранителей могут стоять активисты «Рабочей партии Курдистана».

Данные о погибших и пострадавших пока не приводятся. Часть Стамбула уже перекрыта силовиками. Ведется поиск террористов. Местных жителей настоятельно призвали не выходить на улицы до окончания спецоперации по поимке преступников.