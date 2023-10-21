Неизвестный прогулялся по ВПП аэропорта Пулково в Петербурге и сорвал приземление нескольких самолетов

Как передает Mash, инцидент произошел в обеденное время субботы, 21 октября, в петербургском аэропорту Пулково. В момент посадки некий мужчина вышел на взлетно-посадочную полосу и стал там бесцельно слоняться.

Этим самым он вогнал в ступор командиров сразу нескольких воздушных судов, которые были вынуждены запросить у диспетчеров Пулково отправку на повторный заход на ВПП.

«При заходе на посадку командир корабля сообщил диспетчерам, что на ВПП находится человек. Самолёт отправили на второй круг, а служба безопасности Пулково начала поиски подозрительной личности. В этот момент приземлялся второй самолёт, который сообщил о точно такой же проблеме — им мешал сесть человек на посадочной полосе», - приводится в публикации.

Пока очередной борт продолжал кружить над аэропортом, гулену удалось задержать. После чего мужчина был доставлен в линейный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего, и как задержанный мог оказаться на взлетке. В настоящее время посадки и взлет в Пулково производятся в штатном режиме.