Неизвестный пытался похитить ребенка из школы на юго-востоке Москвы

Мужчина попытался увести ребенка с территории столичной школы. Как пишет Shot, его спугнули взрослые, которые увидели странную картину.

Очевидцы сообщили, что мужчина в черной одежде попытался совершить, как полагают, похищение в районе Зябликово на территории школы №2116. Он взял девятилетнего ребенка за руку, но тот был слишком напуган происходящим. На это и обратили внимание бдительные взрослые, которые отбили ребенка и прогнали вероятного похитителя.

Однако мужчина ушел недалеко: он сел возле детской площадки и наблюдал за другими детьми. К этому времени на месте оказалась полиция, которая забрала подозрительного горожанина в отделение.

Ранее сообщалось, что награду в 1 млн руб. обещает супруг убитой женщины в Балаково за информацию о ее похищении.