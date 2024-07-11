Неизвестный вымогатель похитил сына бизнесвумен в Екатеринбурге

В столице Урала произошло похищение двух подростков, один из которых оказался сыном гендиректора финансовой организации. Подробности происшествия у осведомленных источников выяснили журналисты URA.RU .

По предварительной информации, 9 июня мужчина подошел к ребятам 15 и 16 лет на остановке «Сосновый бор» в Чкаловском районе. Незнакомец стал избивать одного из подростков, а затем силой заставил зайти к нему в квартиру. Уже в помещении он потребовал денег.

«Там он стал вымогать у подростка 50 тысяч рублей. Тот позвонил брату и попросил перевести деньги. Родственник помог ему, и тогда мужчина ушел за вторым парнем. Придя в квартиру, юноша отдал ему 30 тысяч рублей, но при этом мужчина сильно избил его», — поделился собеседник агентства.

Вскоре мужчина набрал номер бизнесвумен, стал угрожать и требовать у нее 300 тысяч рублей. Когда удалось достичь компромисса, похититель отпустил подростков, но оставил у себя их телефоны. Оперативно на месте оказались сотрудники СОБР и ФСБ, которые скрутили неудавшегося вымогателя. Задержанному вменяют вину по статьям УК РФ «похищение человека» и «вымогательство».

Ранее сообщалось, что в Коломне осудят грабителя, похитившего у предпринимателя полмиллиона рублей.