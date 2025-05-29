Неизвестный взорвал гранату в жилом доме в Ставрополе, минимум 2 человека пострадали

В Ставрополе во дворе жилого дома произошел взрыв. По предварительным данным, неизвестный активировал гранату, в результате чего пострадали как минимум два человека. По информации SHOT, есть вероятность, что есть и погибшие.

По информации, полученной от очевидцев, инцидент произошёл в 204-м квартале города на улице Чехова. В 20:00 неизвестный мужчина бросил гранату во дворе жилого дома. В результате взрыва пострадали прохожие, которые находились рядом. У них были зафиксированы осколочные ранения.

В настоящее время на месте происшествия задействованы все необходимые службы, а с пострадавшими работают медицинские работники.

Сведения от городских властей и других официальных инстанций о случившемся пока не были предоставлены.