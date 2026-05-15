Неявка к врачу, долги и военкомат: автоюристы перечислили основания для аннулирования прав

Автоюристы разъяснили, в каких случаях водительские права могут быть аннулированы или ограничены, и что изменится с 1 марта 2027 года. Как сообщает Autonews.ru , аннулирование удостоверения — это не лишение за нарушения ПДД, а отдельная процедура, основания для которой прописаны в постановлении Правительства РФ № 1097.

По словам автоюриста Дмитрия Дугина, права аннулируются при изменении персональных данных владельца, износе или повреждении документа, делающем его нечитаемым, оформлении на подложных документах или с нарушениями, а также в случае заявления об утрате или хищении, выдачи нового удостоверения, наличия медицинских противопоказаний и смерти владельца. С 1 марта 2027 года этот список пополнится еще одним пунктом: права будут аннулировать за неявку на внеочередное медицинское обследование. Уже сейчас водителя могут направить на внеплановую медкомиссию при выявлении заболевания, препятствующего безопасному управлению. Если он не пройдет освидетельствование в течение трех месяцев, удостоверение аннулируется.

Автоюрист Сергей Смирнов добавил, что водительские права могут быть ограничены из-за задолженности, например по алиментам. Федеральная служба судебных приставов вправе приостановить действие удостоверения до погашения долга.

Автоюрист Лев Воропаев уточнил еще одно основание: права могут ограничить призывнику, не явившемуся в военный комиссариат без уважительных причин. В этом случае ограничение вступает в силу через сутки после неявки.