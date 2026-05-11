Нейробиология эгоцентризма: ученые обнаружили структурные аномалии в мозге психопатов

Международная группа исследователей выявила уникальную особенность строения мозга у людей с психопатическими чертами личности. Оказалось, что склонность к риску и отсутствие эмпатии имеют под собой конкретную биологическую основу, связанную с аномальным увеличением области, отвечающей за систему вознаграждения, передает Газета.ру.

Стриатум и жажда вознаграждения

Исследование, в котором приняли участие специалисты из университетов Сингапура и США, показало, что у лиц с выраженной психопатией объем стриатума в среднем на 10% превышает норму. Эта глубокая структура мозга играет ключевую роль в формировании мотивации, планировании действий и получении удовольствия. С помощью МРТ-сканирования ученые установили прямую связь между увеличением данной области и повышенной потребностью в острых ощущениях. По сути, мозг таких людей биологически запрограммирован на импульсивное поведение и поиск немедленной выгоды.

Нарушение процессов созревания мозга

Авторы работы, опубликованной в Journal of Psychiatric Research, подчеркивают важность нейроразвивающей теории. В процессе нормального взросления стриатум постепенно уменьшается, однако у людей с антисоциальными наклонностями этот механизм может быть нарушен еще в подростковом возрасте. Это открытие позволяет рассматривать психопатию не только как результат воспитания или влияния среды, но и как следствие специфического развития центральной нервной системы. Важно отметить, что исследование проводилось не только среди заключенных, но и в общей популяции, что подтверждает наличие таких особенностей у людей, живущих обычной жизнью.

Комплексный характер патологии

Несмотря на значимость открытия, нейробиологи указывают, что психопатию нельзя сводить к изменению лишь одного участка мозга. Речь идет о нарушении работы целой нейронной сети, включающей лобные доли и системы, ответственные за самоконтроль и обработку эмоций. Увеличенный стриатум объясняет лишь одну сторону медали — аномальное стремление к стимулам. Дальнейшее изучение биологических маркеров поможет лучше понять механизмы агрессии и разработать новые методы психологической коррекции поведения.