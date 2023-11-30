Нейрохирурги из Красногорска провели сложную операцию

Врачи проводили операцию несколько часов. Процедура завершилась успешно. Однако в процессе они столкнулись с рядом сложностей. Во-первых, дефект был расположен в лобной части и частично затрагивал область глазных орбит. Проводить хирургические манипуляции в этом участке крайне сложно.Во-вторых, перед врачами стояла задача установить 3D-модель заготовленной титановой пластины, которую сделали индивидуально для пациента. Необходимо было провести операцию так, чтобы лицо претерпело минимальные косметические изменения.Усилиями команды высокопрофессиональных врачей операция прошла успешно, а анатомическая целостность лицевого скелета черепа пациента была восстановлена.