Нейропсихолог Хвингия назвала условия безвредности компьютерных игр

По словам клинического нейропсихолога Ирины Хвингия, увлечение компьютерными играми может принести как пользу, так и вред здоровью. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она добавила, что такое времяпрепровождение полезно только в случае, если не происходит вытеснения остальных занятий. В связи с чем следует играть не более 30 минут с целью отсутствия развития зависимости.

По мнению специалиста, при ряде нарушений здоровья следует играть в эти игры еще реже. Так, к таким нарушениям относятся проблемы с вниманием и когнитивные нарушения.