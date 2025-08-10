В течение трех месяцев пенсионер соблюдал диету, которую ему помог составить искусственный интеллект. Мужчина решил исключить из своего рациона хлорид натрия и обратился за советом к ChatGPT. Чат-бот предложил пользователю несколько варианто. В однои из них ИИ посоветовал добавить бромид натрия, не уточниы, что он токсичен.

Через некоторое время у мужчины началась паранойя, дезориентация, галлюцинации, после чего у него развился психотический эпизод. Американец решил, что его отравил сосед. Второй припадок у него был в больнице. Он попытался сбежать, но был отправлен на принудительное лечение.

Повторный осмотр через две недели подтвердил стабильное состояние пациента.

