Нейросеть помогла расшифровать архивные документы Подмосковья почти два миллиона раз

Нейросеть на платформе «Поиск по архивам» помогла расшифровать архивные документы Подмосковья более 1,5 миллиона раз, получить доступ можно к книгам региона до 1917 года. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На платформе «Поиск по архивам» расшифровано уже более 650 тысяч страниц метрических книг из Центрального госархива Подмосковья», — добавила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Представленные на платформе документы обрабатывались при помощи алгоритма, который был построен на базе системы оптического распознавания символов. В них есть записи о людях, которые жили на территории Подмосковья, Москвы, Рязани, Тулы, Владимира и их окрестностей. Там можно увидеть рукописные записи и найти расшифровку в формате обычных книг, добавила Куртяник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.