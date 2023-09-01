Нейросеть помогла выявить более тридцати тысяч нарушений в содержании территорий Подмосковья за август

«Умные» автомобили ГУСТ Подмосковья, оснащенные камерами с искусственным интеллектом, помогли выявить более 33,6 тысячи нарушений в сфере содержания территорий за август. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам главы ведомства Светланы Аиповой, большинство замечаний касались грязных опор освещения, несвоевременности уборки урн и контейнерных площадок, а также несанкционированных граффити.

«Все недочеты содержания территорий автоматически поступают в приложение АИС МДП на платформе СКПДИ и передаются ответственным организациям на устранение», — добавила министр.

Аипова добавила, что в прошлом месяце «умные» автомобили побывали в 47 муниципалитетах региона. Лидерами по количеству нарушений стали Ленинский округ, Истра, а также Раменский округ. Меньше всего замечаний зафиксировали в Пущино, Фрязине и Лыткарино.