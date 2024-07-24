Нейросеть следит за питанием в соцучреждениях Подмосковья

Искусственный интеллект следит за организацией питания в семейных и реабилитационных центрах, «Добрых домах» и других социальных учреждениях Подмосковья, в общей сложности такой контроль ведется в 133 заведениях. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Она умеет распознавать 125 видов блюд с точностью 96% и сразу замечает, если что-то не соответствует утвержденному меню. Благодаря искусственному интеллекту за десять месяцев была устранена 1 тысяча нарушений», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Для контроля за питанием используются данные мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Ежедневно сотрудники медучреждений делают фотографии подносов с едой и загружают их в приложение. После этого нейросеть анализирует снимки и находит недочеты. Если нарушения подтверждаются модераторами, сотрудникам ставится задача на их устранение. Отметим, что все региональные ИИ-проекты представлены на портале «Цифровое Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.