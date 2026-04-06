Нейросеть вместо паники: как тюменский школьник помогает выявить рак легких на ранней стадии

В Тюмени десятиклассник создал нейросетевую систему, способную оценить риск развития рака легких на основе медицинских данных. Его разработка представляет собой короткий опрос, который занимает не более минуты, пишет « Тюменская линия ».

Ежегодно в России раком легких заболевает более 60 тысяч человек, из них около 50 тысяч случаев заканчиваются летально — это 17% от всех смертей, связанных с онкологией. Такие цифры школьник привел на выездном заседании комитета областной думы по экономической политике и природопользованию.

Юный разработчик признался, что он не специалист в онкологии, но умеет анализировать, искать решения и программировать. Изучив статистику, он пришел к выводу, что главная проблема не в нехватке квалифицированных кадров или методов лечения. Опухоль может развиваться годами без симптомов, и лишь 15% случаев выявляются на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Разработанная подростком нейросеть оценивает риск развития онкологии и дает рекомендации для своевременной профилактики. По замыслу школьника, пройти опрос сможет любой человек. Программа особенно полезна для тех, кто редко обращается к врачу или боится проходить обследования. Разработчик подчеркнул, что их система не заменяет врачей, а помогает людям понять, что пора озаботиться своим здоровьем.

Недавно школьник завершил и вторую часть проекта — инструмент для анализа КТ-снимков, предназначенный для врачей. Он призван снизить нагрузку на специалистов и повысить точность диагностики.

Оба модуля реализованы в виде сайта, но пока недоступны для широкой публики — работа над ними продолжается.