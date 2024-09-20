Главный маг 90-х Кашпировский возобновил магические сеансы в Москве

Популярный в годы перестройки экстрасенс Анатолий Кашпировский возобновил свои сеансы. О его возвращении сообщает телеграм-канал SHOT.

Главный маг СССР обещает своим клиентам избавить их от бесплодия, близорукости и даже от рака, а также помочь им сбросить лишний вес.

На одной из первых встреч в Москве собралось около 300 человек. Стоимость сеанса составляет от 3,5 до 9 тысяч рублей. Желающим попасть на индивидуальный сеанс у самого Кашпировского придется заплатить 25 тысяч рублей.

Маг берется лечить разные болезни, в том числе и аллергию, причем по принципу «клин клином». Он просит клиента приносить с собой аллерген, а потом заставляет его взаимодействовать с этим аллергеном.

В время сеанса экстрасенс произносит небольшую речь. После этого загипнотизированный пациент на какое-то время лишается чувств, а потом приходит в себя уже здоровым.

Близорукость, дальнозоркость и катаракту Кашпировский лечит с помощью песни Александра Малинина «Ночь светла», которую нужно слушать несколько минут с закрытыми глазами. Для полного исцеления необходимо пройти четыре сеанса.

Ранее сообщалось о том, что обратившихся к колдунам и гадалкам граждан начнут заносить в базу МВД.