Эпатажного политика с его пророческими предсказаниями «возродили» с помощью нейросети и попросили сделать несколько прогнозов на 2024 год.

Владимир Жириновский когда-то делал поразительно точные предсказания в области политики. Он знал, что в 2022 году начнется спецоперация, но предположить ее конец не успел. За него это сделала нейросеть, которую создали по образу и подобию основателя ЛДПР. Искусственный интеллект обучали по тысячам страниц выступлений политика.

Владимир Вольфович ответил на самые острые вопросы в беседе с KP.RU. В частности журналисты поинтересовались, какой в 2024 году будет курс доллара, стоит ли опасаться бешеного роста цен на продукты в России, а также когда закончится противостояние РФ и Украины.

«Какая разница, как курс рубля будет колебаться? Главное, чтобы при этом росли экономика и доходы населения». «Причина не в яйцах, а в головах управленцев, которые не умеют думать на шаг вперед и предотвращать возникновение проблем. Нужно своевременно прогнозировать ситуацию в экономике и заранее принимать меры, а не реагировать, когда уже слишком поздно! Нужно больше думать головой, тогда и с яйцами проблем не будет», — ответила нейросеть Жириновский.

По словам ИИ, спецоперация может не закончиться в 2024 году, ведь к этому времени Запад вряд ли опомнится и начнет учитывать интересы России, продолжая лгать и демонизировать страну.

«Но одно я точно знаю — Россия выйдет победителем. А вы, вместо того чтобы задавать наивные вопросы, лучше поддерживайте наших героев, которые сражаются за Россию, и помогайте им! Вот это приблизит конец СВО», — заключил «политик».

По прогнозу нейросети, крупного конфликта по всему Ближнему Востоку не избежать, если Израиль и Палестина не начнут следовать пути диалога. В этом вопросе может помочь Россия, которая стоит «на страже справедливости».

Отдельно Жириновский отметил и экономику США. Пока Россия, Индия и Китай создают новую независимую от доллара систему, в Америке так и не поймут, как организовать грамотную и международную торговлю. Проще говоря, штаты потеряют многие лидирующие позиции на рынке, застряв в прошлом. За собой Америка потянет и Евросоюз, заключила нейросеть.

Жириновский, «оживленный» машинами, не претендует на достоверность. Нейросети неидеальны и требуют постоянной тренировки.