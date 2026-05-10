Нейросети начали охоту на русских пользователей: блокируют все аккаунты подряд
РИА Новости: блокировки аккаунтов ChatGPT и Claude грозят пользователям из РФ
Российских пользователей предупредили о возможной потере доступа к популярным ИИ-платформам, таким как ChatGPT, Claude и Gemini. Зарубежные разработчики активно совершенствуют методы выявления аккаунтов, работающих из регионов, на которые распространяются ограничения. Об этом пишет РИА Новости.
Причины массовых ограничений доступа
Сергей Пономаренко, представляющий MWS AI, сообщил, что в ближайшее время ожидаются новые этапы блокировок. По его словам, системы безопасности анализируют не только IP-адреса, но и паттерны поведения пользователей. Эксперт отметил, что под особым контролем находятся корпоративные клиенты и крупные проекты. Если алгоритмы фиксируют признаки использования сервиса российской компанией, доступ может быть аннулирован мгновенно.
Факторы риска для блокировки аккаунта
Вероятность лишиться учетной записи значительно возрастает при соблюдении определенных условий:
- Регулярное использование VPN или прокси-серверов.
- Постоянная смена географических точек входа.
- Аномально высокая интенсивность запросов.
- Очевидные попытки обойти программные фильтры платформы.
Меры по защите персональных данных
Специалист подчеркнул, что блокировка часто приводит к безвозвратной утрате всей истории переписки и наработанных баз данных. Чтобы обезопасить бизнес-процессы, Пономаренко рекомендует переходить на развертывание языковых моделей внутри закрытых контуров собственной инфраструктуры.
Ситуация осложняется и финансовыми ограничениями. В частности, компания Apple уже прекратила прием платежей в своем магазине приложений на территории РФ, что затронуло подписки на облачные и медийные сервисы, хотя доступ к ранее загруженным в облако файлам пока сохраняется.