Нейросети, тренды и SHAMAN: сколько стоит новогодний корпоратив в Москве

Согласно данным НАОМ, которые предоставляет RT, российские компании стали проявлять больше интереса к организации корпоративов для сотрудников. Спрос вырос на 40%, но вместе с этим поднялась и стоимость (+20%). Средняя цена заказного праздника в Москве: 40-50 тыс.руб., а с человека —15-20 тыс.руб.

Чаще всего работодатели проводят корпоративы по четвергам, пятницам и субботам. Самым популярным днем месяца назвали 22 декабря.

Заказчики отдают особое предпочтение визуальному оформлению, где задействованы нейросети. Это относительно новый тренд, который только вводят организаторы. Слушать россияне на праздничных вечерах хотят певицу Zivert, Ярослава Дронова (SHAMAN), Леонида Агутина и группу «Моя Мишель».

Дороже всего будет заказать Земфиру (признана иностранным агентом по решению Минюст РФ). Она просит за выступление 48 млн руб. с предоплатой в 9,6 млн руб., но при этом отказывается приезжать в Россию. Она согласна выступить на территории другой страны, даже если заказчиками выступят соотечественники.