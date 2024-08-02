«Нейтральные» участники ОИ-2024 в Париже останутся без призовых

Всего на Игры в этом году отправились 15 отечественных спортсменов.

Олимпийский комитет России не станет выплачивать финансовые средства атлетам, которые выступили под нейтральным статусом на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

Данное решение связано с позицией Международного олимпийского комитета (МОК), который запретил таким спортсменам получать деньги. В результате у ОКР просто нет технической возможности оказать им финансовую поддержку.

От 150 до 500 тысяч рублей выплатят тем спортсменам, которые готовились к Играм, но были отстранены от участия. Остальные же останутся ни с чем, как пишет Mash.

Ранее сообщалось о том, что во время трансляции Олимпийских игр на экране промелькнул флаг России, хотя МОК запретил демонстрацию триколора. Его появление ни капли не смутило российскую спортсменку.