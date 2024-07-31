Российская пловчиха не удивилась появлению триколора на Олимпиаде в Париже

Евгения Чикунова нисколько не удивилась тому, что во время трансляции ОИ-2024 был показан флаг России. Спортсменка заявила, что ее рекорд был официально ратифицирован, о чем пишет «Матч ТВ» . Так что она спокойно восприняла появление государственного символа.

Флаг Российской Федерации попал в кадр во время трансляции перед началом женского квалификационного заплыва на 200 метров брассом. Это вызвало неоднозначную реакцию общественности, учитывая тот факт, что Международный олимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх после начала специальной военной операции России на Украине, также запретив демонстрацию триколора.

Чуть позже МОК все же принял решение разрешить им участвовать в Олимпийских играх-2024 под нейтральным статусом.

Ранее Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады-2024 во Франции – он посчитал ее «отвратительной».