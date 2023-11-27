Некоммерческие пространства в Подмосковье могут присоединиться к проекту «Точки притяжения»

Коммерческие и некоммерческие пространства Подмосковья могут присоединиться к проекту «Точки притяжения». Его реализует Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Центром содействия молодым специалистам.

Проект направлен на поиск в субъектах РФ пространств, которые смогут стать площадками для проведения мероприятий Росмолодежи и партнерских организаций. Проект позволит сократить дистанцию между экосистемой проектов Росмолодежи и молодежной аудиторией, в том числе повысит вовлеченность молодежи в предпринимательскую деятельность.

С актуальным положением проекта можно ознакомиться в разделе «Документы» - «Политика» на сайте проекта.

Сбор заявок в режиме донабора пространств на участие в проекте продлится до 15 декабря включительно. По результатам отбора с владельцами пространств заключается соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в рамках проекта, на основании которого на территории данных пространств будут проводиться молодежные проекты и мероприятия.