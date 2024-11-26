Некомплект личного состава в МВД России приблизился к 20%

Российское Министерство внутренних дел испытывает заметный дефицит кадров. В его подразделениях не хватает фактически пятой части сотрудников. Такое заявление сделала Ирина Волк, официальный представитель данного ведомства. Ее слова привел ТАСС.

По ее утверждению, в последние годы дефицит кадров в МВД постоянно усугубляется. Еще в 2022 году в этом ведомстве не хватало 90 тыс. сотрудников.

«На 1 ноября текущего года некомплект личного состава органов внутренних дел составил 173,8 тыс. единиц или 18,8% от штатной численности», — указала она.

В то же время ведомству, несмотря на дефицит работников, удалось повысить раскрываемость ряда типов правонарушений. Среди них преступления против личности, убийств и покушений на него, разбоев, грабежей и краж.

Ранее Волк сообщила о ликвидации нелегальной нарколаборатории в Подмосковье. Полицейские выявили и накрыли точку производства запрещенных веществ в Ступино. Было обнаружено порядка 9 кг уже готовых к употреблению препаратов, а также 250 литров прекурсоров.