Кроссовер Tenet T7 , удерживающий лидерство по продажам в своем сегменте на российском рынке, подорожал в третий раз за три осенних месяца, об этом сообщает За рулем . На этот раз корректировка затронула только одну из четырех комплектаций — стартовую переднеприводную версию «Актив» , которая прибавила 25 тыс. рублей (или 0,9% ).

Актуальные цены на все четыре исполнения кроссовера выглядят следующим образом:

«Актив» (передний привод) — 2 830 000 рублей ;

«Прайм» (передний привод) — 3 005 000 рублей (без изменений);

«Актив» (полный привод) — 3 010 000 рублей (без изменений);

«Прайм» (полный привод) — 3 210 000 рублей (без изменений).

Ранее стоимость модели повышалась дважды: в октябре все четыре комплектации прибавили по 20 тыс. рублей, а в сентябре — по 50 тыс. рублей. В результате суммарное удорожание базовой версии за три осенних месяца составило 95 тыс. рублей.

Технические характеристики и статистика продаж

Все модификации Tenet T7 оснащаются бензиновым турбированным двигателем объемом 1,6 литра мощностью 150 л. с. в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. В зависимости от выбранной комплектации автомобиль комплектуется передним либо полным приводом.

Полноприводные версии кроссовера оборудованы интеллектуальной системой I-4WD, способной перераспределять на заднюю ось до 50% крутящего момента, а также предлагают водителю шесть режимов движения: «Эко», «Нормальный», «Спорт», «Бездорожье», «Грязь» и «Снег».

По информации аналитического агентства «Автостат», с января по октябрь 2026 года в России было реализовано 62 824 экземпляра Tenet T7, благодаря чему модель стала самым продаваемым новым кроссовером в стране за этот период.