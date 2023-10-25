Некоторые сидят по 9 лет и могли бы уже выйти: названа причина переполненности СИЗО в ДНР

В следственных изоляторах Донецкой народной республики (ДНР) образовался перелимит. Об этом заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко во время выступления в рамках «правительственного часа» в Госдуме. Он рассказал, что при вместимости в 1500 мест в донецких СИЗО содержатся 1765 арестантов .

Как рассказал нам адвокат Олег Муравьев, в ДНР есть люди, которые находятся в СИЗО по пять-семь-девять лет.

«Некоторые попали сюда еще в 2014 году и до сих пор ждут суда. Все потому, что до недавнего времени в ДНР было свое законодательство, которое кардинальным образом отличалось от российского УПК», — заявил Муравьев корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Он объяснил, что в отличие от УПК ЛНР, который с первого дня являлся практически точной копией российского, уголовно-процессуальный кодекс ДНР во многом дублировал УПК РСФСР 1960 года.

«Причем без учета прогрессивных изменений, внесенных в 80-е годы и направленных на защиту прав личности от необоснованного уголовного преследования», — подчеркнул эксперт.

К примеру, в УПК ДНР отсутствовал такой основной институт и принцип уголовного судопроизводства, как презумпция невиновности обвиняемого. Суд по УПК ДНР являлся не органом правосудия, а органом уголовного преследования и был наделен полномочиями по возбуждению уголовных дел. Кроме того, добавил Муравьев, в УПК ДНР не существовали такие понятия, характерные для российского уголовного процесса, как алиби обвиняемого, реабилитация лица, привлеченного к уголовной ответственности.

Помимо этого, там не были прописаны четкие критерии невиновности и необходимость использования адвокатов. Суда присяжных в ДНР тоже нет, он начнет действовать с 2027 года, напомнил собеседник издания.

«Сейчас донецкое законодательство приводят в соответствие с российским. Но люди, которые были посажены еще по тем нормам, продолжают сидеть. Хотя многие уже могли бы выйти по срокам. Я считаю, что для борьбы с перелимитом нужна срочная ревизия уголовных дел всех, кто сегодня находится в донецком СИЗО. Проводить ее должны командированные из России специалисты, объективно и беспристрастно», — заключил Муравьев.

А еще Донецкая республика готовится к проведению президентских выборов.