Некоторых россиян хотят освободить от уплаты долгов по ЖКХ

Депутаты выступили с законодательной инициативой, направленной на списание задолженностей по жилищно-коммунальным услугам для двух ключевых групп населения.

Речь идет о пенсионерах, не имеющих дополнительных источников дохода, а также о пострадавших в результате боевых действий, чье жилье было разрушено или повреждено.

Как заявил в эксклюзивном комментарии «Газете.Ru» депутат Леонид Слуцкий, данная мера призвана значительно снизить финансовое давление на граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Поддержка государства особенно важна для социально незащищенных слоев. По его словам, образование долгов у пожилых людей является вынужденной мерой, а следствием тяжелого экономического выбора между оплатой жилья и покупкой продуктов питания и медикаментов, пояснил он.

Слуцкий также отметил, что проблема чрезмерной долговой нагрузки населения в РФ давно приобрела глобальный масштаб, поэтому власти должны поддерживать «тех, кто строит будущее страны, человека труда».

