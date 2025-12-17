Некоторым водителям запретили садиться за руль «механики» в России
Верховный суд запретил водителям ездить на «механике» без большого пальца
Фото: [Дорожные работы в Люберцах/Медиасток.рф]
Верховный суд России через свой телеграм-канал 17 декабря проинформировал, что люди без большого пальца на правой руке не имеют права управлять автомобилями с механической коробкой передач.
Таким образом жителю Красноярского края было отказано судом в удовлетворении иска, в котором он пытался оспорить существующий подпункт официального перечня медицинских показаний.
Граждане, у которых отсутствуют обе фаланги большого пальца на одной из рук, согласно документу, могут управлять транспортными средствами только с автоматической коробкой передач. Вследствие этого правила им отказывают в выдаче медицинской справки для получения водительских прав.
Мужчина, владелец автомобиля с механической коробкой передач, подал иск. Он заявил, что оспариваемая норма якобы не отражает его реальную способность управлять конкретным транспортным средством.
Ранее сообщалось, что россиянина оштрафовали за попытку схитрить с вождением.