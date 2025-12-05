Россиянина оштрафовали за попытку схитрить с вождением

Советский районный суд города признал туляка виновным в использовании подложного документа и назначил конкретное наказание — штраф в размере десяти тысяч рублей. Инцидент произошел вечером 24 сентября 2025 года на Красноармейском проспекте, где мужчину остановили для проверки сотрудники ДПС. При предъявлении «прав» инспекторы быстро выявили подделку.

Помимо прямого штрафа, который в данном случае составил сумму в 10 тыс. руб., виновному грозят и другие негативные последствия. Дело велось по уголовной статье, что означает наличие судимости, которая может создать серьезные препятствия при трудоустройстве, получении кредита или выезде за границу. Кроме того, до вступления приговора в силу на него наложена мера пресечения — подписка о невыезде, ограничивающая свободу передвижения.

