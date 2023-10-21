Некурящим россиянам предложили дать дополнительный выходной

Депутат российской Государственной Думы Султан Хамзаев снова выступил с инициативой выдавать по дополнительному выходному в месяц всем некурящим жителям России. Он также призвал обязать компании в стране компенсировать затраты своих работников на спорт. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Сообщается, что Хамзаев направил обращение на имя российского министра здравоохранения Михаила Мурашко, в котором предложил установить в отечественном ТК дополнительный выходной каждый месяц для всех некурящих сотрудников. Свой призыв Хамзаев объяснил желанием мотивировать россиян отказаться от вредной привычки.

Депутат также считает, что отечественные компании нужно обязать компенсировать своим сотрудникам затраты на спорт, фитнес и прочие спортивные занятия. Хамзаевым также было предложено установить минимальный размер для подобной компенсации.

Хамзаев уже предлагал подобную инициативу 2 года назад. Тогда в обращении российскому премьеру Михаилу Мишустину, депутат предложил выдавать некурящим на 10 дней отпуска больше. Тогда инициативу отклонили.