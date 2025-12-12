Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) показали железную хватку в вопросах миграционного контроля. Как пишет ugra-news.ru , только за неделю вычислили десятки нарушителей паспортно-визового режима.

За последние семь дней в Югре принудительно исполнили 44 решения суда о выдворении иностранных граждан, не соблюдавших правила пребывания в России. Эта «горячая неделя» стала частью масштабной годовой кампании, в рамках которой с территории округа уже депортировали 1476 человек. Такой результат — не случайность, а итог системной работы, включающей ежедневные рейды, проверки и превентивные меры.

В настоящий момент в Центре временного содержания иностранных граждан в Сургуте находятся 126 человек, ожидающих депортации в страны исхода. Но цифры выдворений — лишь верхушка айсберга. Реальная статистика административных наказаний шокирует: с начала 2025 года к ответственности привлекли более 15 тысяч лиц, из которых свыше 7 тысяч — иностранцы.

Нарушения, которые фиксируют сотрудники полиции, варьируются от банальной несвоевременной регистрации по месту пребывания — до нелегальной трудовой деятельности.

Полицейские патрулируют районы с высокой миграционной нагрузкой, проводят внезапные рейды на объектах строительства и в жилых массивах, где традиционно селятся трудовые мигранты. Особое внимание уделяется работодателям: любой бизнес, использующий иностранную рабочую силу, находится под пристальным наблюдением. Задача — не только выявить нелегалов, но и пресечь саму возможность их неучтенного найма.

